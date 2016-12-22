Яндекс.Деньги для Windows 10 научились переводить деньги друзьям из ВКонтакте

Команда платежного сервиса Яндекс.Деньги запустила новую функциональность в приложении для устройств, работающих под управлением операционной системы Windows 10 — смартфонов, планшетов, ноутбуков и десктопов. Апдейт приносит возможность переводить деньги друзьям из социальной сети ВКонтакте.


Такая функция может оказаться полезной, если пользователь не знает телефон или электронную почту потенциального получателя. Чтобы отправить перевод, потребуется выбрать в приложении функцию «Другу из ВКонтакте».


Деньги можно перевести из электронного кошелька, а получить — на кошелек или на банковскую карту. Для того, чтобы все сработало, в профиле получателя во ВКонтакте должен быть указан его мобильный номер. После отправки денег, получателю придет личное сообщение в соцсети и SMS на телефон с короткой инструкцией.


Приложение Яндекс.Деньги для Windows 10 доступно для бесплатной загрузки из Windows Store.

Источник
Яндекс.Деньги
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WINDOWS социальная сеть Яндекс вконтакте Windows 10 платежная система Яндекс.Деньги деньги

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