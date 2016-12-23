iOS 10.2 усугубляет проблемы iPhone с аккумулятором

Мы уже писали о том, что пользователи iPhone с установленным обновлением iOS 10.1.1 начали жаловаться на быструю разрядку аккумулятора смартфона. Однако, с входом версии iOS 10.2 проблема, судя по всему, только обострилась. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на отклики пользователей.


На сокращение времени автономной работы жалуются владельцы более ранних моделей, чем iPhone 7 и iPhone 7 Plus, особенно пользователи iPhone 6S и Phone 5. Некоторые из смартфонов попросту прекращают работать на уровне заряда в 30%, выключаясь, как если бы аккумулятор был полностью разряжен. При подключении смартфона к сети, индикатор возвращается к значению 30% и с этого уровня заряжается как обычно. В других случаях, заряд быстро падает с 30% до 1% и может оставаться на этом уровне часами.

С релизом iOS 10.2 смартфоны ведут себя еще более непредсказуемо — индикатор заряда может застрять на каком-то уровне надолго, даже с работающими прожорливыми приложениями, такими как Pokemon Go, а затем упасть до случайного уровня.

Источник
Forbes
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смартфон Apple iPhone IOS iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iOS 10 iOS 10.2

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