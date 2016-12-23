Huawei обновит Honor 8 до Android 7.0 Nougat в феврале

Компания Huawei подтвердила по электронной почте свои планы выпустить обновление до операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфона Honor 8. Она собирается выпустить апдейт в течение двух месяцев, в феврале 2017 года.


Обновление до Android 7.0 Nougat для Honor 8 также включит свежую версию фирменной оболочки — EMUI 5.0. На данный момент избранные пользователи участвуют в бета-тестировании Android 7.0 Nougat для Honor 8 в Великобритании.

Напомним, ранее Huawei также подтвердила, что собирается начать распространять апдейт с Android 7.0 Nougat в первом квартале 2017 года. Первыми смартфонами, которые получат его, станут Huawei Mate 8 и Huawei P9. Другие смартфоны обновятся несколькими неделями позднее. Полный список смартфонов, для которых готовится обновление, включает Huawei Mate 8, Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei P9 lite, Huawei Nova и Huawei Nova Plus. Вместе с новой ОС смартфоны получат и новую версию фирменной оболочки — EMUI 5.0, как у флагманских Mate 9 и Mate 9 Pro.

Источник
PhoneArena
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смартфон ANDROID Huawei Android 7.0 Nougat Huawei Honor 8 Honor 8

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