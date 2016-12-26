LineageOS продолжит дело закрытого CyanogenMod

Как мы уже писали, Cyanogen сворачивает проект CyanogenMod, не позднее 31 декабря 2016 года все сервисы и сборки станут недоступны. Тем не менее, поклонникам CyanogenMod не стоит отчаиваться слишком уж сильно. На основе открытого кода CyanogenMod создается форк под названием LineageOS.


Для LineageOS уже заведен отдельный сайт, подтверждающий наследие CyanogenMod, а также раздел на сайте GitHub. Как отмечает команда LineageOS, прекращение компанией поддержки проекта с открытым кодом не означает его окончательной смерти. Дополнительную информацию о LineageOS разработчики собираются предоставить во вторник, 27 декабря 2017 года.

Напомним, что в уходящем году в Cyanogen произошли массовые увольнения, покинул ее и сам вдохновитель открытой операционной системы CyanogenMod Стив Кондик (Steve Kondik).

Источник
LineageOS
Теги
смартфон ANDROID планшет CyanogenMod Cyanogen

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Xiaomi вскоре обновит безрамочный Mi Mix до Android 7.0 Nougat
Cyanogen сворачивает проект CyanogenMod
Huawei обновит Honor 8 до Android 7.0 Nougat в феврале

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 332
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
5 лучших смартфонов 2016 года 167
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 104
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 99