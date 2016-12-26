LineageOS продолжит дело закрытого CyanogenMod

Как мы уже писали, Cyanogen сворачивает проект CyanogenMod, не позднее 31 декабря 2016 года все сервисы и сборки станут недоступны. Тем не менее, поклонникам CyanogenMod не стоит отчаиваться слишком уж сильно. На основе открытого кода CyanogenMod создается форк под названием LineageOS.





Для LineageOS уже заведен отдельный сайт, подтверждающий наследие CyanogenMod, а также раздел на сайте GitHub. Как отмечает команда LineageOS, прекращение компанией поддержки проекта с открытым кодом не означает его окончательной смерти. Дополнительную информацию о LineageOS разработчики собираются предоставить во вторник, 27 декабря 2017 года.

Напомним, что в уходящем году в Cyanogen произошли массовые увольнения, покинул ее и сам вдохновитель открытой операционной системы CyanogenMod Стив Кондик (Steve Kondik).