В Maps.Me появились пробки

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, объявила о выходе обновления приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.


Главным изменением стала информация о загруженности дорог в 36 странах мира, включая Россию, страны Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Когда отображение пробок включено, дороги на картах подсвечиваются шестью цветами от зеленого до черного, в зависимости от загруженности. Приложение отображает загруженность дорог не только на проложенном маршруте, но а во всем городе, что дает возможность лучше ориентироваться при движении, в том числе объезжать заторы.

Еще одно новшество — карточках большинства объектов появилась кнопка "Заказать такси". Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Maps.Me
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS карты морько Mail.Ru MAPS.ME

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