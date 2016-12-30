В Одноклассниках заработали маски для трансляций

Команда социальной сети Одноклассники выпустила обновление приложения прямых видеотрансляций ОК Live для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.


Главным новшеством апдейта стала возможность использования виртуальных масок во время трансляций. Поскольку обновление приурочено к Новому году, то первыми доступными масками шапка Деда Мороза с анимированным падающим снегом на фоне, Снежная Королева с летящими снежинками и новогодние рожки. Кроме того, можно выйти в прямой эфир в образе олененка, зайца, кошки, состарить лицо и надеть карнавальную маску.

Как обещают разработчики, соответствующие обновление для iOS выйдет в ближайшее время. Приложение ОК Live для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Одноклассники
Теги
смартфон ANDROID планшет одноклассники трансляция OK Live

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