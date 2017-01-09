ASUS начала обновлять ZenFone 3 до Android 7.0 Nougat

Компания ASUS начала распространять обновление до операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфонов Zenfone 3 с модельными номерами ZE520KL и ZE552KL. На данный момент апдейт доступен для жителей Филиппин, об этом сообщили счастливые пользователи.


Как ожидается, в других регионах обновление ASUS Zenfone 3 тоже вскоре начнется. Напомним, ASUS представила смартфоны ZenFone нового поколения на Computex 2016, которая прошла с 31 мая по 4 июня в Тайбэе. Самой простой из них на тот момент стал ASUS ZenFone 3.

В России смартфон ASUS ZenFone 3 вышел в сентябре по цене 23 990 рублей за версию с конфигурацией 5,2 дюйма, 3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM, и 27 990 рублей с конфигурацией 5,5 дюйма, 4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM.

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