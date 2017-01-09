Через WhatsApp было отправлено 63 миллиарда сообщений в новогоднюю ночь

В Facebook появилась информация о том, что в новогоднюю ночь через сервис WhatApp было отправлено 63 миллиарда сообщений. Причем, рекордсменом среди стран стала Индия — местные настрочили аж 14 миллиардов электронных посланий. При этом, сообщается, что из 63 миллиардов текстовых посланий 8 миллиардов сообщений имели вложенные изображения, еще 2,5 миллиардов содержали видео.

Цифра весьма значительная, особенно если учесть, что в апреле 2016 года через Facebook Messenger и WhatsApp вместе было отправлено всего 60 миллиардов сообщений. За весь январь 2016 года в WhatsApp отправили 30 миллиардов, а за февраль — 42 миллиарда.