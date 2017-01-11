Приложение «Парковки Москвы» научилось искать припаркованные автомобили

Приложение «Парковки Москвы» получило полезное обновление — теперь пользователи могут построить маршрут до автомобиля, оставленного на платной стоянке. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.





Такая функция поможет водителям, забывшим, где припаркован автомобиль. Для поиска потребуется нажать значок «Геолокация», приложение определит местоположение машины и подскажет пеший маршрут к ней и примерное время в пути.

Еще одно новшество — показ ближайшей парковки на карте и действующего на ней тарифа. Кроме того, разработчики упростили запуск парковочной сессии с встроенной карты московских стоянок и добавили инструкцию по работе с сервисом.

Обновленная версия «Парковки Москвы» для iOS и Android доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.