Приложение «Парковки Москвы» научилось искать припаркованные автомобили

Приложение «Парковки Москвы» получило полезное обновление — теперь пользователи могут построить маршрут до автомобиля, оставленного на платной стоянке. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.


Такая функция поможет водителям, забывшим, где припаркован автомобиль. Для поиска потребуется нажать значок «Геолокация», приложение определит местоположение машины и подскажет пеший маршрут к ней и примерное время в пути.

Еще одно новшество — показ ближайшей парковки на карте и действующего на ней тарифа. Кроме того, разработчики упростили запуск парковочной сессии с встроенной карты московских стоянок и добавили инструкцию по работе с сервисом.

Обновленная версия «Парковки Москвы» для iOS и Android доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Портал мэра и правительства Москвы
Теги
смартфон ANDROID планшет Россия IOS москва автомобиль парковка Парковки Москвы

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Instagram запустил показ рекламы в «Историях»
Samsung выпустит обновление Galaxy S7 до Android 7.0 Nougat в Европе 17 января
Ранние прототипы iPhone сравнили на видео

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 468
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 248
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 153
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77