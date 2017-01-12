Google подтвердила релиз Android Wear 2.0 в феврале

Релиз программной платформы для носимой электроники Android Wear 2.0 состоится в феврале. Об этом сообщается в электронном письме, рассылаемом компанией Google разработчикам приложений.


Напомним, релиз Android Wear 2.0 запланирован на январь 2017 года. Это самое крупное обновление платформы Android Wear, после ее изначального выпуска в 2014 году.


Android Wear 2.0 позволяет отображать информацию на циферблате с "любого приложения". Также появились две клавиатуры, можно пользоваться рукописным вводом, а можно и "полноценной" QWERTY. Реализована функция умных ответов, которая подсказывает по контексту ответы пользователю, чтобы их не надо было набирать вручную.

Кроме того, теперь приложения на смарт-часах смогут получать доступ к Интернету самостоятельно, без привязки к смартфону. Смарт-часы с поддержкой LTE, такие как Samsung Gear S2, смогут таким образом, работать как автономное устройство. Смарт-часы без поддержки сотовой связи смогут выходить в сеть при наличии Wi-Fi-подключения или по Bluetooth. Также был произведен ряд изменений пользовательского интерфейса и некоторые другие изменения.

Источник
Adam Outler
Теги
Google смарт-часы Android Wear Android Wear 2.0

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