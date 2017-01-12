Opera представила новый браузер Neon

Компания Opera представила новый концептуальный браузер для компьютеров — Opera Neon. По словам разработчиков, Neon позволит пользователям сосредоточится именно на контенте в интернете. При этом браузер базируется на том же движке, что и обычная десктопная Opera.





Opera Neon получил новую стартовую страницу, использующую фоновое изображение, установленное на компьютере пользователя, левую панель с видеоплеером, галереей изображений и менеджером загрузок, новую визуальную панель вкладок в правой части окна, интеллектуальную систему автоматического управления вкладками — наиболее часто используемые вкладки будут подниматься наверх, тогда как редко используемые вкладки – наоборот, опускаться вниз, а также новую поисково-адресную строку, поддерживающую самые популярные поисковики и технологию OpenSearch.

Браузер поддерживает вынос видео за пределы окна, возможность сделать скриншот любой части веб-страницы и сохранение снимка в галерее браузера, режим разделенного экрана, позволяющий открывать и работать на экране с двумя страницами одновременно.

Как обещают разработчики, Opera Neon не является заменой существующего браузера Opera. При этом, некоторые из представленных в нем функций планируется внедрить в Opera весной 2017 года.

На данный момент Opera Neon предлагется для тестирования в версиях для Windows и Mac. Его можно бесплатно загрузить на странице проекта.