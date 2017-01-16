Huawei Honor 8 начинает обновляться до Android 7.0 Nougat

Японское подразделение Huawei сообщило о начале распространения прошивки с обнолевнием до Android 7.0 Nougat для смартфона Honor 8 с 16 января 2017 года.





Также апдейт включает фирменную оболочку EMUI версии 5.0. Обновление будет распространяться в Японии постепенно в течение месяца.

Ранее Huawei подтвердила планы по выпуску Android 7.0 Nougat для Honor 8 в феврале 2017 года. Вероятно, Япония становится первым регионом развертывания, а остальным придется подождать до февраля.