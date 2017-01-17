Firefox для iOS научился выбирать почтовый клиент

Организация Mozilla выпустила новую версию своего браузера Firefox для мобильных устройств Apple — iPhone, iPad и iPod touch. В обновлении Firefox 6.0 для iOS главным новшеством стала расширенное взаимодействие с мобильными почтовыми клиентами.


Так, в Firefox можно автоматически открывать веб-ссылки из альтернативных почтовых приложений, например, Outlook, Airmail, Mail.Ru, myMail и Spark. Также один из этих клиентов можно сделать приложением для электронной почты по умолчанию при отправке сообщений из Firefox.

Обновленный Firefox для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Mozilla
Теги
смартфон планшет iPhone IOS iPad MOZILLA FIREFOX

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