HTC One A9 начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Вице-президент компании HTC по управлению продуктом, Мо Верси (Mo Versi), сообщил через свой официальный аккаунт в Twitter приятную новость для пользователей смартфонов HTC One A9. Для незалоченных версий HTC One A9 начало распространяться обновление прошивки до операционной системы Android 7.0 Nougat.





Напомним, HTC One A9 представляет собой смартфон среднего уровня, вышедший в 2015 году. Ранее HTC обещала в четвертом квартале 2016 года обновление для HTC 10, а после — для незалоченных версий моделей HTC One M9 и One A9, тогда как операторские вариации обновятся немного позднее.

В ноябре было выпущено обновление для прошлогоднего флагмана, HTC 10, но затем приостановлено, сейчас апдейт для европейских HTC 10 обещан "в ближайшие три недели". В декабре вышло обновление для флагманского смартфона HTC One M9 2015 года.