Московский метрополитен запустил официальное приложение для iPhone
Московский метрополитен выпустила официальное мобильное приложение «Метро Москвы» для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.
Как обещают разработчики, приложение способно прокладывать маршруты любой точки Москвы и Московской области с учетом всех видов городского транспорта, включая метро, МЦК, наземный городской транспорт, как Москвы, так и области, пригородный железнодорожный транспорт и аэроэкспрессы.
Оно предоставляет информацию о работе метрополитена и Московского центрального кольца, графике работы и видео-инструкция переходов с МЦК на пересадочные станции метрополитена. Также пользователь предупреждается об открытии новых станций, закрытие станций и участков линий в связи с ремонтными работами, о нештатных ситуациях в реальном времени. Приложение может дать историческую справку о каждой станции, посчитать среднюю стоимость поездки по созданному маршруту, дать информацию о перехватывающих парковках и даже проложить маршрут с учетом сотни с лишним московских достопримечательностей и памятников культуры.
«Метро Москвы» для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store. Разработчики планируют выпустить версию для Android в скором времени.