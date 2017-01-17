Смартфоны и планшеты Samsung Galaxy, для которых готовится обновление до Android 7.0 Nougat
Профильный ресурс SamMobile опубликовал список смартфонов и планшетов Samsung Galaxy, для которых готовится официальное обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat.
Полный список включает:
- Galaxy A3 (2016 и 2017)
- Galaxy A5 (2016 и 2017)
- Galaxy A7 (2016 и 2017)
- Galaxy A8
- Galaxy A9 и Galaxy A9 Pro
- Galaxy S6
- Galaxy S6 Active
- Galaxy S6 edge
- Galaxy S6 edge+
- Galaxy S7
- Galaxy S7 edge
- Galaxy S7 Active
- Galaxy Note 5
- Galaxy Tab S2
Также возможен апдейт смартфонов Galaxy J5 (2016), Galaxy J7 (2016) и планшетов Galaxy Tab A, но это пока не подтверждено. Напомним, сегодня простые пользователи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge начали получать апдейт до Android 7.0 Nougat, а на прошлой неделе он начал распространяться среди участников программы бета-тестирования.
ИсточникSamMobile