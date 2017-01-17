Смартфоны и планшеты Samsung Galaxy, для которых готовится обновление до Android 7.0 Nougat

Профильный ресурс SamMobile опубликовал список смартфонов и планшетов Samsung Galaxy, для которых готовится официальное обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat.





Полный список включает:

Galaxy A3 (2016 и 2017)

Galaxy A5 (2016 и 2017)

Galaxy A7 (2016 и 2017)

Galaxy A8

Galaxy A9 и Galaxy A9 Pro

Galaxy S6

Galaxy S6 Active

Galaxy S6 edge

Galaxy S6 edge+

Galaxy S7

Galaxy S7 edge

Galaxy S7 Active

Galaxy Note 5

Galaxy Tab S2

Также возможен апдейт смартфонов Galaxy J5 (2016), Galaxy J7 (2016) и планшетов Galaxy Tab A, но это пока не подтверждено. Напомним, сегодня простые пользователи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge начали получать апдейт до Android 7.0 Nougat, а на прошлой неделе он начал распространяться среди участников программы бета-тестирования.