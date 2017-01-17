Смартфоны и планшеты Samsung Galaxy, для которых готовится обновление до Android 7.0 Nougat

Профильный ресурс SamMobile опубликовал список смартфонов и планшетов Samsung Galaxy, для которых готовится официальное обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat.


Полный список включает:

  • Galaxy A3 (2016 и 2017)
  • Galaxy A5 (2016 и 2017)
  • Galaxy A7 (2016 и 2017)
  • Galaxy A8
  • Galaxy A9 и Galaxy A9 Pro
  • Galaxy S6
  • Galaxy S6 Active
  • Galaxy S6 edge
  • Galaxy S6 edge+
  • Galaxy S7
  • Galaxy S7 edge
  • Galaxy S7 Active
  • Galaxy Note 5
  • Galaxy Tab S2

Также возможен апдейт смартфонов Galaxy J5 (2016), Galaxy J7 (2016) и планшетов Galaxy Tab A, но это пока не подтверждено. Напомним, сегодня простые пользователи флагманских смартфонов Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge начали получать апдейт до Android 7.0 Nougat, а на прошлой неделе он начал распространяться среди участников программы бета-тестирования.

Источник
SamMobile
Теги
ANDROID Samsung Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 edge Android 7.0 Nougat

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