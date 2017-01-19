GarageBand для iOS получил большое обновление

Компания Apple выпустила большое обновление музыкального приложения GarageBand для iOS. В нем появились новые возможности создания музыки на iPhone и iPad.





Так, пользователям стал доступен синтезатор Alchemy, знакомый им по Logic Pro, с более чем 150 синтезаторными патчами в различных жанрах, включая электронную танцевальную музыку, хип-хоп, инди, рок, поп и многие другие. На панели Transform Pad в Alchemy можно смешивать до восьми звуков в режиме реального времени.

Режим Multi-Take Recording позволяет прослушивать и переключаться между дублями, выбирая лучший вариант исполнения. Audio Recorder позволяет добавлять забавные вокальные эффекты можно одним касанием. Появились новые эффекты микширования, например визуальный эквалайзер, биткрашер и овердрайв. И это далеко не все новшества в обновлении.

GarageBand для iOS доступен в App Store за 379 рублей.