GarageBand для iOS получил большое обновление

Компания Apple выпустила большое обновление музыкального приложения GarageBand для iOS. В нем появились новые возможности создания музыки на iPhone и iPad.


Так, пользователям стал доступен синтезатор Alchemy, знакомый им по Logic Pro, с более чем 150 синтезаторными патчами в различных жанрах, включая электронную танцевальную музыку, хип-хоп, инди, рок, поп и многие другие. На панели Transform Pad в Alchemy можно смешивать до восьми звуков в режиме реального времени.

Режим Multi-Take Recording позволяет прослушивать и переключаться между дублями, выбирая лучший вариант исполнения. Audio Recorder позволяет добавлять забавные вокальные эффекты можно одним касанием. Появились новые эффекты микширования, например визуальный эквалайзер, биткрашер и овердрайв. И это далеко не все новшества в обновлении.

GarageBand для iOS доступен в App Store за 379 рублей.

Источник
Apple
Теги
смартфон планшет Apple IOS музыка GARAGEBAND

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