Microsoft тестирует книжный магазин в Windows 10

Компания Microsoft запустила магазин электронных книг в свежей тестовой версии Windows 10 Insider Preview. Бета-тестеры смогут покупать электронные книги из Windows Store, а затем организовывать и читать из через браузер Edge.


В дополнение к PDF-файлам и купленным через Windows Store книгам, в браузере Edge также можно читать незащищенные книги ф формата EPUB. После загрузки книги в браузер, она размещается в новом разделе, рядом с избранным, историей, загрузками и списком для чтения. При этом стиль текста можно менять прямо в браузере — шрифты, размер, темы и так далее.

Участники программы Windows Insiders в США уже могут опробовать новую функциональность. Напомним, следующее крупное обновление для операционной системы Windows 10, ранее известное под кодовым названием Redstone 2, называется Windows 10 Creators Update и станет доступно весной 2017 года. Обновление будет предлагаться бесплатно для пользователей Windows 10 — на ПК, планшетах, смартфонах, HoloLens и так далее.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft WINDOWS электронная книга Windows 10 магазин

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