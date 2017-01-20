ZUK Z2 и Z2 Pro начали обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания Lenovo начала распространять обновление оболочки ZUI 2.5, основанное на свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat, для смартфонов ZUK Z2 и Z2 Pro. Правда, обновление пока доступно только для аппаратов, продаваемы в Китае.





Компания даже провела специальное мероприятие, на котором объявила о о выходе новой прошивки, а также снижении цены на ZUK Z2 Pro с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти до примерно 200 долларов США.

ZUI 2.5 приносит настраиваемые темы экрана блокировки, информационные карточки для текстовых сообщений и некоторые другие новшества, в дополнение к стандартным особенностям Android 7.0 Nougat.