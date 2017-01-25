Apple выпустила первую бету iOS 10.3 с новыми функциями

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления iOS 10.3, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она представляет собой третье крупное обновление iOS 10, вышедшей в сентябре. Первая бета-версия iOS 10.3 стала доступна спустя месяц с лишним после выхода крупного апдейта iOS 10.2.





iOS 10.3 beta доступна для загрузки из Apple Developer Center или "по воздуху" при уже установленном конфигурационном профиле.





Данное обновление приносит несколько заметных простым пользователям изменений и множество ориентированных на разработчиков. Так, появилась опция Find My AirPods в приложении «Найти iPhone». Как нетрудно догадаться, она поможет отыскать наушники AirPods. Инструментарий SiriKit, предоставляющий сторонним приложениям доступ к Siri, позволяет теперь оплачивать счета, отслеживать статус платежей и планировать будущие поездки в сервисах вроде Uber. Профиль настроек Apple ID перемещен наверх страницы и включает все устройства пользователя и ссылки на iCloud, iTunes, App Store и семейный доступ. При этом секция iCloud показывает как используется пространство в хранилище.





CarPlay обновлена с шорткатами для запуска недавних приложений и месторасположением станций подзарядки электрокаров. В Картах появилась опция для 3D Touch на иконке погоды, чтобы посмотреть прогноз погоды и другую информацию о текущем месторасопложении. В HomeKit появилась поддержка программируемых бытовых выключателей.

Файловая система перешла на использование APFS ( Apple File System), анонсированную в прошлом году на WWDC, была улучшена анимация при открытии и закрытии приложений, разработчики смогут обновлять иконки приложений в любое время. Также была обнаружена скрытая клавиатура для набора текста одной рукой на iPad.