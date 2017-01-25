Apple выпустила первую бету macOS Sierra 10.12.4 с ночным режимом

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления macOS Sierra 10.12.4, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она вышла спустя день после macOS Sierra 10.12.3, больше месяца после macOS Sierra 10.12.2 и через четыре месяца после выхода новой десктопной операционной системы — macOS Sierra (10.12).


macOS Sierra beta 10.12.4 доступна для загрузки из Apple Developer Center разработчиками и через механизм обновления Mac App Store.

Точный список изменений пока неизвестен, но macOS Sierra 10.12.4 beta может их получить довольно много, поскольку она сопровождает крупное обновление iOS 10.3.

На данный момент известно о появлении ночного режима, как у iPhone. Он автоматически переводит цвета экрана в более теплую гамму с наступлением ночи. Ночной режим был доступен в iOS с версии iOS 9.3.

Также появилась поддержка диктовки на шанхайском диалекте для преобразования текста в речь, а Siri вскоре получит возможность отображать различную информацию по крикету.

Источник
9to5mac.com
Теги
Apple MACOS macOS Sierra

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