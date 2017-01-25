Google выпустила финальную превью-версию Android Wear 2.0 с поддержкой iOS

Компания Google выпустила финальную тестовую версию платформы Android Wear 2.0 — Android Wear 2.0 Developer Preview 5. В новой тестовой сборке добавлена поддержка операционной системы iOS и разработчики могут начинать публиковать приложения, в том числе и для подключаемых к iPhone смарт-часов.





Кроме того, обновление добавляет ряд исправлений ошибок и доработок. Google подтвердила, что официальный релиз Android Wear 2.0 состоится в начале февраля. По неофициальным данным, это событие состоится 9 февраля.

Напомним, Android Wear 2.0 позиционируется как самое крупное обновление платформы Android Wear, после ее изначального выпуска в 2014 году. Android Wear 2.0 позволяет отображать информацию на циферблате с "любого приложения". Также появились две клавиатуры, можно пользоваться рукописным вводом, а можно и "полноценной" QWERTY. Реализована функция умных ответов, которая подсказывает по контексту ответы пользователю, чтобы их не надо было набирать вручную.

Кроме того, теперь приложения на смарт-часах смогут получать доступ к Интернету самостоятельно, без привязки к смартфону. Смарт-часы с поддержкой LTE, такие как Samsung Gear S2, смогут таким образом, работать как автономное устройство. Смарт-часы без поддержки сотовой связи смогут выходить в сеть при наличии Wi-Fi-подключения или по Bluetooth. Также был произведен ряд изменений пользовательского интерфейса и некоторые другие изменения.