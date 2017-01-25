HTC 10 и HTC 10 lifestyle начали обновляться до Android 7.0 Nougat в России

Российское подразделение HTC сообщило о начале распространения прошивки с обновление до Android 7.0 Nouga для смартфонов HTC 10 и HTC 10 lifestyle.


Напомним, буквально вчера HTC возобновила распространение прошивки с обновлением до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat для флагманского HTC 10 в Европе. В частности, апдейт снова стал доступен в Великобритании. Менее пары недель назад обновление было приостановлено из-за содержащихся в нем ошибок. Также на прошлой неделе обновление HTC 10 до Android 7.0 Nougat было заморожено в США. Свежая версия обновления также содержит апдейт безопасности Android от Google.

Ранее HTC обещала в четвертом квартале 2016 года обновление для HTC 10, а после — для незалоченных версий моделей HTC One M9 и One A9, тогда как операторские вариации обновятся немного позднее.

Источник
HTC Russia
Теги
смартфон ANDROID Россия HTC HTC 10 HTC 10 Lifestyle

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