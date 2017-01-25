Ростелеком запустил мессенджер «Аллё» для звонков

Компания Ростелеком выпустила приложение «Аллё» для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Это тот самый сервис для звонков и обмена сообщениями, запуск которого ожидался до конца 2016 года.


Правда, пока приложение предлагает только аудио и видеозвонки, а запуск функции обмена текстовыми сообщениями запланирован на первую половину 2017 года. Полное название приложения — «Аллё Доступный роуминг» . Как поясняется в описании в Google Play, на данный момент услуга «Аллё» доступна только в Воронеже. До конца февраля запланирован запуск Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Санкт-Петербурге и Москве.

По словам разработчиков, при использовании «Аллё» звонки по России и за рубежом обойдутся по тарифам домашнего региона, а онлайн-звонки между пользователями «Аллё» бесплатны (если использовать Wi-Fi или безлимитный мобильный интернет). Предусмотрены бесплатные звонки на мобильные Ростелекома (до конца марта). Если приложение не установлено у собеседника, то можно позволить ему на мобильный или городской телефон. Среди других заявленных функций — единый городской номер для всей семьи с возможностью переадресации на телефоны каждого члена семьи, второй городской номер в мобильном телефоне.

Приложение «Аллё» для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Ростелеком
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS мессенджер ростелеком

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