Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 10.3 с функцией поиска AirPods

Компания Apple сделала бета-версию мобильной операционной системы iOS 10.3 доступной для всех желающих протестировать ее. Таким образом, теперь не только разработчики, но и простые пользователи iPhone и iPad могут скачать и установить бета-версию iOS 10.3.





Публичная бета-версия iOS 10.3 стала доступна после пары дней закрытого тестирования разработчиками и спустя более месяца после выхода крупного апдейта iOS 10.2. Получить доступ к бета-тесту можно через сайт Apple Beta Software Program, зарегистрировавшись при помощи своего Apple ID. Перед установкой iOS 10.3 разработчики настоятельно рекомендуют сделать резервную копию, поскольку обновление изменяет файловую систему устройства на APFS.

Данное обновление приносит несколько заметных простым пользователям изменений и множество ориентированных на разработчиков. Так, появилась опция Find My AirPods в приложении «Найти iPhone». Как нетрудно догадаться, она поможет отыскать наушники AirPods. Инструментарий SiriKit, предоставляющий сторонним приложениям доступ к Siri, позволяет теперь оплачивать счета, отслеживать статус платежей и планировать будущие поездки в сервисах вроде Uber. Профиль настроек Apple ID перемещен наверх страницы и включает все устройства пользователя и ссылки на iCloud, iTunes, App Store и семейный доступ. При этом секция iCloud показывает как используется пространство в хранилище.

CarPlay обновлена с шорткатами для запуска недавних приложений и месторасположением станций подзарядки электрокаров. В Картах появилась опция для 3D Touch на иконке погоды, чтобы посмотреть прогноз погоды и другую информацию о текущем месторасопложении. В HomeKit появилась поддержка программируемых бытовых выключателей.

Файловая система перешла на использование APFS ( Apple File System), анонсированную в прошлом году на WWDC, была улучшена анимация при открытии и закрытии приложений, разработчики смогут обновлять иконки приложений в любое время. Также была обнаружена скрытая клавиатура для набора текста одной рукой на iPad.