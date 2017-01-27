Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS Sierra 10.12.4 с ночным режимом

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию десктопной операционной системы macOS Sierra 10.12.4. Публичная бета-версия стала доступна после пары дней закрытого тестирования разработчиками, трех дней после выхода macOS Sierra 10.12.3 и около четырех месяцев после выхода новой десктопной операционной системы — macOS Sierra (10.12).





Получить доступ к бета-тесту можно через сайт Apple Beta Software Program, зарегистрировавшись при помощи своего Apple ID, а зарегистрированные пользователи — через стандартный механизм обновления в Mac App Store.

macOS Sierra 10.12.4 приносит ночной режим, как у iPhone, на компьютеры Mac. Он автоматически переводит цвета экрана в более теплую гамму с наступлением ночи. Ночной режим был доступен в iOS с версии iOS 9.3.

Также появилась поддержка диктовки на шанхайском диалекте для преобразования текста в речь, Siri получила возможность отображать различную информацию по крикету, также был улучшен инструментарий PDFKit.