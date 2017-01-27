Chrome 56 включает HTML5 по умолчанию для всех пользователей

Компания Google выпустила стабильную версию десктопного браузера Chrome 56 для операционных систем macOS, Windows и Linux. Это событие произошло спустя 55 дней после выхода Chrome 55.





Главным изменением стало включение технологий HTML5 по умолчанию для всех пользователей. Отметим, что Google начала внедрять HTML5 среди небольшой подборки пользователей еще с релиза Chrome 55, а теперь эта опция включена у всех пользователей в международном масштабе. Поддержка WebGL 2.0 также внедрена по умолчанию.

Таким образом, Chrome 56 стал первым браузером, которые не использует плагин Flash Player от Adobe, повышая общую производитель, безопасность приложения. Кстати, о безопасности — Google начала использовать более заметные оповещения для пользователей при посещении небезопасных сайтов.

По словам разработчиков, браузер стал на 28% быстрее перезагружать страницы, при этом потребляя меньше траффика и энергии. Кроме того, в Chrome 56 была залатана 51 уязвимость, добавлена поддержка воспроизведения формата FLAC (Free Lossless Audio Codec), новый Web Bluetooth API, позволяющий пользователю управлять различными устройствами с поддержкой Bluetooth LE через веб-приложения.

Загрузить Chrome 56 для macOS, Windows и Linux можно с официального сайта google.com/chrome.