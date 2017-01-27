Google Карты для iOS покажут загруженность многолюдных мест в реальном времени

Компания Google обновила приложение Google Maps (Google Карты) для мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.


В апдейте Google Maps 4.27 для iOS стала доступна информация о том, насколько место людное в данный момент и сколько в среднем времени там проводят посетители. Такая функция уже имеется в веб-версии Google Карт и появилась в приложении для Android в прошлом году.


В то же время в версии Google Maps и Android для пользователей в США появилась специальная пиктограммка, показывающая насколько свободна нужная парковка.

Google Карты для iOS и Android доступны для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Google
Теги
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