В Одноклассниках заработали маски для трансляций на iPhone

Команда социальной сети Одноклассники выпустила обновление приложения прямых видеотрансляций ОК Live для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.





Главным новшеством апдейта стала возможность использования виртуальных масок во время трансляций. Аналогичная возможность появилась на Android в декабре 2016 года. Пользователи могут в прямом эфире примерить черную маску «Инкогнито», предстать в образе оленя или добавить мексиканских мотивов.

Напомним, стриминговое приложение ОК Live заработало в России и во всем мире в июле 2016 года. Оно тестировалось с конца апреля в Казахстана, Армении и Молдавии.

Приложение ОК Live для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.