Twitter променял Moments на Explore

Команда платформы микроблогов Twitter начала распространять обновление мобильных приложений. Главным новшеством стала замена раздела Moments (Моменты) на Explore. Новый раздел объединяет тренды, Моменты, поиск и лучшее из живых трансляций в одной вкладке.

По задумке разработчиков, такая универсальная вкладка должна помочь пользователям легче находить желаемый контент. Напомним, в «Моментах» пользователю выдавалась информация о самых интересных событиях, происходящих в Твиттере.

Обновление с вкладкой Explore начала распространяться в Twitter для iOS, а в Twitter для Android начнет появляться в ближайшие недели.

Twitter iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.