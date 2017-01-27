Twitter променял Moments на Explore

Команда платформы микроблогов Twitter начала распространять обновление мобильных приложений. Главным новшеством стала замена раздела Moments (Моменты) на Explore. Новый раздел объединяет тренды, Моменты, поиск и лучшее из живых трансляций в одной вкладке.

По задумке разработчиков, такая универсальная вкладка должна помочь пользователям легче находить желаемый контент. Напомним, в «Моментах» пользователю выдавалась информация о самых интересных событиях, происходящих в Твиттере.

Обновление с вкладкой Explore начала распространяться в Twitter для iOS, а в Twitter для Android начнет появляться в ближайшие недели.

Twitter iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Twitter
Теги
интернет TWITTER блог

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS Sierra 10.12.4 с ночным режимом
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 10.3 с функцией поиска AirPods
Что случилось 26.01.2017?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 315
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 168
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83