В Maps.Me появился умный поиск

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, объявила о выходе обновления приложения для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.


Главным изменением стала функция умного поиска, распознающая запросы, даже если они введены с опечатками. Это полезно, например, когда пользователь получил устные указания и не может точно их воспроизвести.

Еще одно изменения — появилась возможность находить отели по рейтингу и цене с помощью соответствующих фильтров. Сортировка производится на основе оценок гостей отеля, а также данных о ценовом диапазоне, которые предоставляет сервис Booking.com. Кроме того, пользователям позволили регулировать размер названий объектов, просто увеличив размер шрифта в настройках приложения.

Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Maps.Me
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS карты морько Mail.Ru MAPS.ME

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