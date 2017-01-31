Windows 10 Cloud станет альтернативой Chrome OS от Microsoft

Отсылки на новую версию операционной системы Windows 10 начали появляться в недавних тестовых сборках Windows 10. Речь идет о версии под названием Windows 10 Cloud. Она может стать новым ответом Microsoft на облегченную ОС Chrome OS от Google. Об этом рассказала Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley), обозреватель ZDNet и признанный специалист по “внутренней кухне” Microsoft.


По словам Мэри Джо Фоли со ссылкой на собственные источники, Windows 10 Cloud представляет собой упрощенную версию Windows, которая сможет запускать универсальные приложения Windows прямо из онлайн-магазина Windows Store.


Она призвана помочь Microsoft в конкурентной борьбе с хромбуками, предлагая более простую, дешевую и безопасную версию Windows 10. В тестовых сборках упоминается не только Cloud, но и CloudN, предположительно, это версия ОС без предустановленного медиаплеера Media Player. Сама Microsoft пока отказывается комментировать данные слухи.

Источник
ZDNet
Теги
Microsoft WINDOWS Windows 10 CHROME OS ОС

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