Apple исправляет проблемы AirPods программным апдейтом
Компания Apple без особой шумихи выпустила обновление программного обеспечения для беспроводных наушников AirPods. Апдейт прошивки обладает номером 3.5.1, он автоматически доступен для всех AirPods, ставленных в зарядный футляр и подключенных к iPhone или iPad. После подключения AirPods пользователь может проверить текущую версию прошивки, зайдя в настройки > Основные > Об этом устройстве > AirPods.
Точного списка изменений Apple не обнародовала. Как сообщил представитель Apple журналистам AppleInsider, обновление содержит разнообразные исправления ошибок и недоработок.
Отметим, что пользователи AirPods жаловались на быструю разрядку комплектного зарядного футляра, а также внезапные отключения беспроводных наушников AirPods во время телефонных звонков. Пока не ясно, устраняет ли апдейт именно эти проблемы.