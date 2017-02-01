Инструментарий Parallels Toolbox для Mac научился записывать звук с видеоэкрана

Компания Parallels представила обновленную версию пакета утилит Parallels Toolbox для Mac-компьютеров, набор получил расширенные возможности.





В версии Parallels Toolbox 1.5 для Mac появились такие функции:

Запись звука с выделенной области экрана. Пользователь может настраивать источники звука, например, сделать видеозапись разговора с собеседником в Skype или записать онлайн-трансляцию.

Запись видео из наиболее популярных социальных сетей одним нажатием кнопки.

Создание персональной панели быстрого запуска. Любой из инструментов Parallels Toolbox можно размещать в Dock-е, а не только в верхней строке меню быстрого запуска.

Наиболее востребованные функции и программы можно объединять и добавлять в меню быстрого запуска. Инструмент «Запустить» можно настроить так, чтобы открывать любые приложения, папки, ссылки и другие файлы одним щелчком.

Напомним, отдельное приложение Parallels Toolbox содержит подборку утилит, по мнению разработчиков, наиболее востребованных пользователями Mac, в том числе позволяющих сделать скриншот, видеозапись экрана, скачать видео из сети или отключить микрофон компьютера.

Пакет предлагается за 499 рублей в год, есть пробная версия.