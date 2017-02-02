Одноклассники и Mozilla выпустили спецверсию Firefox

Команда Одноклассников и организация Mozilla выпустили специальную версию десктопного браузера Firefox. Кастомизированный под Одноклассников Firefox призван предоставить быстрый доступ к основным функциям социальной сети.





Так, стандартная страница новой вкладки заменена на пульт с виджетами и визуальными закладками. Пользователи Одноклассников могут установить виджеты онлайн-игр Одноклассников, стрим-виджеты, виджеты аккаунта и подарков. В закладки браузера добавлены ссылки на популярные разделы Одноклассников. Кроме того, авторизованные пользователи могут быстро поделиться контентом в один клик.

Настроенный на Одноклассников Firefox доступен для бесплатной загрузке по адресу firefox-ok.mail.ru. Он подходит для систем на базе Windows, для Windows XP и выше.