Instagram тестирует публикацию нескольких фото в одном посте

Команда фото-сервиса Instagram начала тестирование возможности публикации нескольких фото в одной записи. Функция была обнаружена в последней бета-версии Instagram для Android под номером 10.7.0.


Пользователь может выбрать до десяти фотографий из галереи, использовать на каждом из фото нужные фильтры, а затем опубликовать их в виде поста-альбома. Подписчики смогут просмотреть альбом, листая фото, ставя на ходу лайки при необходимости. На данный момент функция реализована не до конца — можно выбрать фото для альбома, но опубликованы они не будут.

Бета-версия Instagram для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Droid-Life
Теги
смартфон ANDROID планшет фото INSTAGRAM

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