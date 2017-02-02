Samsung выпустит Tizen 4.0 в сентябре

Компания Samsung выпустит операционную систему Tizen 4.0 в сентябре 2017 года. Это следует из документации, опубликованной на форуме Tizen Developers.


Последняя версия этой ОС не ограничивается мобильными устройствами, она также совместима с домашней техникой, гаджетами "Интернета Вещей", носимой электроникой и умными телевизорами.


Как следует из опубликованного плана по выпуску, третья превью-версия Tizen .NET станет доступна для загрузки в следующем месяце, а первая бета-версия Tizen 4.0 выйдет в июне.

Источник
Tizen Developers
Теги
смартфон Samsung смарт-часы Tizen

Комментарии

Материалы по теме

Samsung анонсировала первый смартфон на ОС Tizen

2 июня 2014

Samsung начала продажи смарт-часов Gear S3

11 ноября 2016

Tizen-смартфон Samsung SM-Z9005 засветился на “живых” фото на eBay

31 января 2014

Будущие смарт-часы Samsung смогут совершать звонки самостоятельно

19 марта 2014

Первый Tizen-смартфон Samsung на фото и в подробностях

29 января 2014

Первый Tizen-смартфон Samsung появится в мае в России

28 апреля 2014
Из рубрикиПриложения
WhatsApp тестирует отзываемые сообщения
Instagram тестирует публикацию нескольких фото в одном посте
Nintendo выпустила Fire Emblem Heroes для Android и iOS

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 370
5 лучших смартфонов 2016 года 267
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 172
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77