Samsung выпустит Tizen 4.0 в сентябре

Компания Samsung выпустит операционную систему Tizen 4.0 в сентябре 2017 года. Это следует из документации, опубликованной на форуме Tizen Developers.





Последняя версия этой ОС не ограничивается мобильными устройствами, она также совместима с домашней техникой, гаджетами "Интернета Вещей", носимой электроникой и умными телевизорами.





Как следует из опубликованного плана по выпуску, третья превью-версия Tizen .NET станет доступна для загрузки в следующем месяце, а первая бета-версия Tizen 4.0 выйдет в июне.