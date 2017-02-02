WhatsApp тестирует отзываемые сообщения

Команда популярного мессенджера WhatsApp начала тестировать новую полезную функцию. Пользователь сможет отозвать отправленное раньше времени или по ошибке сообщение.

Эта возможность была обнаружена в бета-версиях WhatsApp для Android и iOS. Обновление добавлять пункты "отозвать" (revoke) и "редактировать" (edit) в меню для сообщений, которые еще не были прочитаны. При этом у получателя будет видна надпись "отправитель отозвал сообщение" (Sender revoked the message).

WhatsApp для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.