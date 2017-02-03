Android 7.1.2 принесла жесты Pixel на Nexus 5X

Как мы уже писали, компания Google выпустила тестовую версию операционной системы Android 7.1.2 Nougat. Она представляет собой небольшое обновление, содержащее исправление ошибок, доработки и оптимизации. Однако, как оказалось, она приносит и новые возможности для смартфона Nexus 5X и, потенциально Nexus 6P.

Пользователи Nexus 5X, получившие превью Android 7.1.2 могут найти в настройках опцию, активирующую жест смахивания по сканеру отпечатков пальцев для оповещений. В результате, если провести вниз или вниз по сканеру, можно получить быстрый доступ к панели оповещений или закрыть ее.

Да, совсем как в фирменном смартфоне Google Pixel и его старшем брате Pixel XL. Смартфоны Nexus 5X и 6P обладают точно таким же сканером отпечатков пальцев и их владельцы были весьма обижены на Google, когда новая функциональность не появилась на их устройствах.

На данный момент превью "по воздуху" получают только Google Pixel и Nexus 5X, так что владельцам Nexus 6P придется подождать обещанного выхода беты Android 7.1.2 и для них, чтобы проверить, появилась ли аналогичная опция на устройстве.

Финальный релиз Android 7.1.2 намечен через пару месяцев. Как и публичная бета, финальная версия будет доступна для Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player и Pixel C.

Источник
9to5google.com
Теги
смартфон ANDROID Google Android 7.0 Nougat Pixel Nexus 5X

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Что случилось 02.02.2017?
WhatsApp тестирует отзываемые сообщения
Samsung выпустит Tizen 4.0 в сентябре

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 370
5 лучших смартфонов 2016 года 267
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 172
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77