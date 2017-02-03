Facebook добавил раздел знакомств в приложение для Android и iOS

Команда социальной сети Facebook обновила мобильное приложение для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством стал новый раздел «Найти людей» (Discover People).


Он должен помочь пользователям отыскивать новых друзей, налаживать связи с коллегами, и так далее. В разделе отображаются профили новых для пользователя людей, а его существующие друзья по соцсети оттуда исключаются. В нем можно найти список профилей людей, собирающихся посетить то же самое мероприятие, что и сам пользователь, коллеги из той же компании, живущие неподалеку соседи, и так далее.

Осенью раздел стал доступен для пользователей в Новой Зеландии и Австралии, а теперь начался запуск в международном масштабе. Как поясняют разработчики, Facebook только еще начала внедрять новшество в приложении для Android и iOS и на данный момент оно доступно не у всех.

Приложение Facebook iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
TechCrunch
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS социальная сеть FACEBOOK

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