Google Assistant придет на Nexus 5X и Nexus 6P в следующем крупном обновлении

Пока голосовой помощник Google Assistant доступен эксклюзивно на смартфонах Google Pixel и Pixel XL, но вскоре ситуация может измениться. Об этом сообщил Стивен Холл (Stephen Hall) главный редактор из профильного ресурса 9to5Google.


По его данным, в следующем "крупном" обновлении Google Assistant станет доступен на смартфонах Nexus 5X и Nexus 6P. Отметим, что в сети также ходят слухи о появлении Google Assistant на следующем флагманском смартфоне LG — G6.

Если считать не только смартфоны, то Google Assistant доступен на смарт-колонке Google Home. На январской CES 2017 Google объявила о скорой интеграции сервиса голосового помощника Google Assistant на широкий ряд дополнительных устройств — телеприставки и телевизоры с платформой Android TV, смарт-часы с релизом Android Wear 2.0, некоторые автомобили с медиасистемами на базе Android, а также другие устройства с помощью инструментария Embedded Google Assistant SDK.

Источник
Stephen Hall
Теги
смартфон ANDROID Google голосовой помощник Nexus 5X Nexus 6P Google Assistant

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