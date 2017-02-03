Google добавила в Chrome для iOS сканер QR-кодов

Компания Google выпустила обновление мобильного браузера Chrome для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Главным новшеством стала добавленная функция сканера QR-кодов.





Пользователи Chrome на iOS теперь могут сканировать QR-коды или штрихкоды, вызвав эту опцию через быстрое меню с помощью 3D Touch или введя запрос "QR" в Spotlight. Среди других заявленных новшеств — упрощенное переключение между открытыми вкладками на iPad.

Обновленный браузер Chrome для iOS доступен для бесплатной загрузки в App Store.