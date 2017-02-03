В России запустили православный Telegram

В России запустили мессенджер "Правжизнь Telegram", ориентированный на православных пользователей и священнослужителей. Об этом журналистам сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.


"Правжизнь Telegram" на данный момент доступен в веб-версии и версии для устройств на базе Android. Как объясняют разработчики, это новый неофициальный клиент Telegram, который использует Telegram API.


В приложении верующие могут присоединиться к общению в группах и читать официальные каналы 15 652 храмов и монастырей. Можно выбрать храм или монастырь на специальной карте и добавить в закладку "Мои Храмы", в профиле добавить не только день рождения и профессию, но и небесного покровителя. Также есть публичные каналы для Евангелия, Православного Календаря, с новостями и тому подобное. Желающие также могут с создавать свои каналы, сервисы и боты, а затем размещать их в каталоге.


Правжизнь Telegram для Android доступен для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Правжизнь
Теги
смартфон ANDROID планшет Россия мессенджер Telegram православие церковь

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