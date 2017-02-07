Десктопный браузер Opera 43 быстрее загружает страницы

Компания Opera сообщила о выходе стабильной версии десктопного браузера Opera 43. Как главное достоинство апдейта разработчики преподносят повышенную скорость загрузки страниц.


В Opera 43 используется специальный алгоритм, просчитывающий, какой URL пользователь вводит в адресной строке и начинать загрузку страницы в фоновом режиме до нажатия клавиши enter. Для этого система запоминает ввод какого URL привел к загрузке той или иной веб-страницы. Если пользователь часто вводит ferra.ru, то браузер начнет фоновую подгрузку Ferra.ru заранее, на этапе набора адреса. При поиске через адресную строку браузер будет загружать в фоне наиболее релевантные для пользователя страницы.


Кроме того, как отмечают разработчики, Opera 43 запускается на 13% быстрее, чем Opera 42. Движок браузера стал производительнее по данным бенчмарков, таких как Speedometer (на 60,3% быстрее по сравнению с Opera 42), JetStream (7,7%) и Octane (3,35%). Это было достигнуто за счет технологии оптимизации программы компилятором (PGO, Profile Guided Optimization), которая повышает скорость работы ПО на Windows.

Обновленный десктопный браузер Opera 43 для Windows, OS X и Linux доступен для бесплатной загрузки на сайте Opera.


Источник
Opera
Теги
WINDOWS пк браузер LINUX OPERA MACOS

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