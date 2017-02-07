YouTube запускает прямые мобильные трансляции с Суперчатом

Команда популярного видеосервиса YouTube сообщила о начале распространения новой функции — мобильных трансляций. Теперь возможность вести живые трансляции на мобильных устройствах станет доступна для всех создателей контента, количество подписчиков превышает 10 000.





Трансляции с мобильных устройств встроены в приложение YouTube. Для запуска прямого эфира требуется лишь нажать кнопку записи. Как отмечают разработчики, вскоре сервис станет доступен и для остальных, менее удачливых, видеоблогеров.





Также команда YouTube сообщила о более широком запуске Суперчата (Super Chat). Напомним, чат с платными сообщениями был запущен в январе 2017 года в десятке стран, включая США, Великобритании и Германию. Теперь он становится доступным в 20 странах для создателей контента и более чем 40 странах для зрителей.

Такой чат позволит зрителям и фанатам отправлять авторам во время прямых трансляций платные сообщения. Платные сообщения будут выделены цветом и смогут висеть некоторое время на верху чата. Цвет и время, на которое сообщение будет закреплено, зависит от стоимости сообщения. Также на стоимость влияет длина сообщения.

В США стоимость сообщение варьируется от 1 доллара до 500 долларов. Заплатив 500 долларов пользователь сможет написать сообщение из 350 символов, оно будет выделено красным и провисит наверху чата целых 5 часов.