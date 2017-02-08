Android Wear 2.0 представлена официально
Компания Google официально представила финальную версию программной платформы Android Wear 2.0 для носимых устройств. Android Wear 2.0 позиционируется как самое крупное обновление платформы Android Wear, после ее изначального выпуска в 2014 году.
Android Wear 2.0 позволяет отображать информацию на циферблате с различных приложений, включая календари, акции, фитнес-приложения, контакты, вызов такси и так далее. Кроме того, циферблаты теперь можно пролистывать, как домашние страницы на смартфоне.
Смарт-часы с сотовым подключением и Android Wear 2.0 смогут работать независимо от смартфонов, как автономное устройство, приложения на смарт-часах смогут получать доступ к Интернету самостоятельно. Кроме того, Android Wear 2.0 идет со своим собственным магазином Google Play, так что приложения можно загружать прямо с часов. Отвечать на сообщения теперь можно, расширив оповещения на часах. Для набора используется диктовка, набор с экранной клавиатуры или рукописный ввод. Реализована функция умных ответов, которая подсказывает по контексту ответы пользователю, чтобы их не надо было набирать вручную.
Еще одно из крупных новшеств — Android Wear 2.0 приносит на смарт-часы голосовой помощник Google Assistant. Предустановленное фитнес-приложение Google Fit теперь может отслеживать темп, дистанцию, пульс и количество сожженных калорий во время проглок, пробежек и поездок на велосипеде.
По словам разработчиков, обнокление до Android Wear 2.0 запланировано для следующих смарт-часов: ASUS ZenWatch 2 и 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG Watch R, LG Watch Urbane и 2nd Edition LTE, Michael Kors Access Smartwatches, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 и TAG Heuer Connected. Они должны обновиться в ближайшие несколько недель.