Обновление браузера Vivaldi приносит встроенные инструменты для скриншотов

Компания Vivaldi Technologies объявила о выходе новой версии десктопного браузера Vivaldi. Главными нововведениями версии Vivaldi 1.7 стали встроенные средства создания снимков экрана.





Vivaldi 1.7 позволяет делать скриншоты страниц прямо из браузера (высотой до 30 тысяч пикселей), сохранять скриншоты в буфер для быстрой вставки в различные приложения, делать снимки выделенных областей страницы, включая интерфейс браузера, добавлять скриншоты в панель заметок.

Для управления звуком во вкладках появилась возможность автоматически определять фоновые страницы, воспроизводящие рекламу, музыку или видео, и отключать звук одним кликом сразу на них всех.

Кроме того, разработчики реализовали следующие новшества: быстрый доступ к содержимому важных закрепленных вкладок (настраиваемая отложенная загрузка), системный вид уведомлений в MacOS, настраиваемые домены верхнего уровня (.ru, .com и т.д.), возможность скрывать кнопки расширений в адресной строке, дополнительная индикация для незащищённых веб-сайтов HTTP.

Напомним, что основателем Vivaldi Technologies стал Йон Стефенсон фон Течнер (Jon Stephenson von Tetzchner), один из основателей небезызвестной компании Opera Software, покинувший ее в 2011 году.

Загрузить Vivaldi 1.5 для Windows, Mac и Linux можно с официального сайта.