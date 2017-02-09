Google Карты на Android дают быстрый доступ к важной информации

Компания Google выпустила обновление мобильного приложения Google Maps (Google Карты) для мобильных устройств, работающих под управлением Android. Главным новшеством стала возможность быстрого доступа к различной полезной информации в режиме реального времени.

Если провести пальцев вверх в нижней части экрана, то станут доступны три вкладки с информацией о ближайших ресторанах, пробках и общественном транспорте. В один клик можно найти банкоматы, аптеки, заправки и магазины. Если пользователь сохранил домашний и рабочий адреса, то он получит расчетное время прибытия и загруженность дорог. На вкладке с общественным транспортом даются рекомендации по поводу оптимального автобуса и времени дороги до дома/работы, а также есть информационный блок с ближайшими остановками общественного транспорта и расписанием.



Традиционно для релизов Google, обновление происходит постадийно. Приложение Google Maps доступно для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google Google Maps Google Карты

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