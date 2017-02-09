Sony возобновила апдейт Xperia Z5, Z3 Plus и Z4 Tablet до Android 7.0 Nougat

Компания Sony Mobile возобновила распространение прошивки с обновлением до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфонов серии Xperia Z5, Xperia Z3 Plus, а также планшета Xperia Z4 Tablet. Об этом сообщил профильный ресурс Xperia Blog.


Напомним, апдейт для Xperia Z5 и Xperia Z5 Premium, Xperia Z3+ и Xperia Z4 Tablet было изначально запущено в середине января 2017 года, однако оно было довольно быстро приостановлено Sony из-за обнаруженных недоработок, включая проблему с воспроизведением аудио в сторонних приложениях. Свежая сборка под номером 32.3.A.0.376 должна быть лишена этих недочетов.

Напомним, в августе компания пообещала выпусть официальный апдейт до Android 7.0 Nougat для Xperia Z3+, Xperia Z4 Tablet, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia Z5 Premium, Xperia X, Xperia XA, Xperia XA Ultra и Xperia X Performance. В ноябре вышло обновление для Xperia X Performance и Xperia XZ, а в декабре — для Sony Xperia X и X Compact.

Источник
Xperia Blog
Теги
смартфон ANDROID планшет SONY Android 7.0 Nougat Sony Xperia Z5 Sony Xperia Z4 Tablet

Комментарии

Материалы по теме

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

Google выпустила обновление Android 7.1.1

6 декабря 2016

MWC 2015: Sony показала рекордно тонкий и легкий планшет Xperia Z4 Tablet

2 марта 2015

Nintendo выпустила Fire Emblem Heroes для Android и iOS

2 февраля

Sony Xperia Z5 начинает обновляться до Android 6.0 Marshmallow

5 февраля 2016

Sony превратила гигантский смартфон Xperia Z Ultra в мини-планшет

22 января 2014
Из рубрикиПриложения
Google Карты на Android дают быстрый доступ к важной информации
Google запустила бета-версию YouTube Go для офлайн-просмотра
Android Nougat установлена на 1,2% Android-устройств

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 412
5 лучших смартфонов 2016 года 272
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77