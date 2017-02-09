Sony возобновила апдейт Xperia Z5, Z3 Plus и Z4 Tablet до Android 7.0 Nougat

Компания Sony Mobile возобновила распространение прошивки с обновлением до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфонов серии Xperia Z5, Xperia Z3 Plus, а также планшета Xperia Z4 Tablet. Об этом сообщил профильный ресурс Xperia Blog.





Напомним, апдейт для Xperia Z5 и Xperia Z5 Premium, Xperia Z3+ и Xperia Z4 Tablet было изначально запущено в середине января 2017 года, однако оно было довольно быстро приостановлено Sony из-за обнаруженных недоработок, включая проблему с воспроизведением аудио в сторонних приложениях. Свежая сборка под номером 32.3.A.0.376 должна быть лишена этих недочетов.

Напомним, в августе компания пообещала выпусть официальный апдейт до Android 7.0 Nougat для Xperia Z3+, Xperia Z4 Tablet, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact, Xperia Z5 Premium, Xperia X, Xperia XA, Xperia XA Ultra и Xperia X Performance. В ноябре вышло обновление для Xperia X Performance и Xperia XZ, а в декабре — для Sony Xperia X и X Compact.