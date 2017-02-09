Google запустила бета-версию YouTube Go для офлайн-просмотра

Компания Google выпустила бета-версию приложения YouTube Go для регионов с проблемами с доступом к Сети. Бета-версия работает примерно как обычное приложение YouTube Go под Android, но при этом позволяет скачивать видео для офлайн-просмотра.

При сохранении можно выбрать требуемое качество видео с указанным объемом результирующего файла. Доступны на данный момент варианты — Basic Quality (144p) и Standard Quality (360p), никакого HD, но для пользователей с медленным интернет-соединением это более чем оправдано. Видео будет делиться с пользователями поблизости, друзьями и семьей, по Bluetooth, не задействуя подключения к Интернету.

Получить доступ к YouTube Go могут пользователи в некоторых регионах со слабым подключением в Google Play, но по сети уже начал распространяться APK-файл для загрузки со сторонних ресурсов.